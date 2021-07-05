Wimbledon'da Djokovic ve Barty çeyrek finalde!
Sezonun 3. Grand Slam Tenis Turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Novak Djokovic ve tek kadınlarda Ashleigh Barty çeyrek finale yükseldi.
Başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın 7. gününe, teklerdeki 4. tur maçlarıyla devam edildi.
Erkeklerde son 2 yılın şampiyonu Novak Djokovic, Christian Garin'i (17 numaralı seribaşı) 6-2, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek son 8'e kaldı.
Klasmanın 48. basamağındaki Marton Fucsovics, Andrey Rublev (5) ile oynadığı karşılaşmayı 3-2 (6-3, 4-6, 4-6, 6-0, 6-3) kazanarak kariyerinin ilk grand slam çeyrek finalini oynamaya hak kazandı.
Denis Shapovalov (10), Roberto Bautista'yı (8) 3-0, Karen Khachanov (25) da Sebastian Korda'yı 3-2 ile geçerek kariyerinde ilk defa Wimbledon'da çeyrek finale çıktı.
BARTY İLK KEZ ÇEYREK FİNALDE
Kadınlar dünya 1 numarası Ashleigh Barty, bu yıl Fransa Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Barbora Krejcikova'yı (14 numaralı seribaşı) 2-0 (7-5, 6-3) yenerek Wimbledon'da ilk kez son 8 isim arasına girdi.
Karolina Pliskova (8) ise dünya sıralamasının 65. basamağındaki Ludmilla Samsonova'yı 2-0 (6-2, 6-3) mağlup ederek çeyrek finalist oldu.
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