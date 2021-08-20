Son dakika spor haberleri: Türkiye - Ukrayna maçında korkutan anlar! Hakem fenalık geçirdi
Son dakika spor haberi: 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın Ukrayna ile oynadığı maçta korkutan anlar yaşandı. Mücadelenin başhakemi Ksenja Jurkovic, mücadele esnasında yaşadığı rahatsızlık sonrası oyun bir süre durdu. İşte detaylar...
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Ukrayna ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın müsabakasında korkutan anlar yaşandı. Maçın başhakemi Ksenja Jurkovic, 1-0'lık Türkiye üstünlüğüyle devam eden maçın 2. setinde rahatsızlık geçirdi.
Jurkovic'in rahatsızlığı sonrası oyun bir süre dururken, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından maçın hakemi alkışlarla kenara geldi. Yürüyerek kenara gelen Ksenja Jurkovic'in durumunun iyi olduğu gözlenirken, mücadelenin kalan bölümünü Sabine Witte yönetti.
(Görüntü TRT Spor Yıldız'dan alınmıştır.)
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