Son dakika spor haberleri: Türkiye - Ukrayna maçında korkutan anlar! Hakem fenalık geçirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Filenin Sultanlar, gruptaki üçüncü maçında 22 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da İsveç ile karşılaşacak.