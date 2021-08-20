22 Ağustos 2021, Pazar

DİĞER SPORLAR

Türkiye 3-0 Ukrayna (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Filenin Sultanları 2’de 2 yaptı
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 Giriş Tarihi: 20.08.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Filenin Sultanlar, gruptaki üçüncü maçında 22 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da İsveç ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki 2'nci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem Dündar 17 sayıyla en skorer isim olurken; ona Ebrar 16, Zehra ve Tuğba 10, İlkin 8, Cansu 7, Meryem 2 ve Buse 1 sayıyla eşlik etti. Türkiye, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3'üncü maçında 22 Ağustos Pazar günü TSİ 17.30'da İsveç ile karşılaşacak.

SALON: BT Arena

HAKEMLER: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Sabine Witte (Almanya)

TÜRKİYE: Tuğba, Zehra, Ebrar, İlkin, Eda, Cansu, Simge (L) (Meryem, Buse, Beliz)

UKRAYNA: Skrypak, Kodola, Meliushkyna, Rykhliuk, Anisova, Trushkina, Niemtseva (L) (Gerasymova, Boyko, Kahrchynska, Velykokon, Dudnyk)

SETLER: 25-14, 25-19, 26-24

SÜRE: 89 dakika (20',35',34')

Millilerin maçında korkutan anlar! Hakem fenalık geçirdi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Berke Akçam rekorla finalde! Berke Akçam rekorla finalde!
Milli karateci Avrupa 7.’si! Milli karateci Avrupa 7.'si!
Milli haltercilerden büyük başarı! İlk günde... Milli haltercilerden büyük başarı! İlk günde...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör