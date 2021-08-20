Türkiye 3-0 Ukrayna (MAÇ SONUCU - ÖZET)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Filenin Sultanlar, gruptaki üçüncü maçında 22 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da İsveç ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki 2'nci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem Dündar 17 sayıyla en skorer isim olurken; ona Ebrar 16, Zehra ve Tuğba 10, İlkin 8, Cansu 7, Meryem 2 ve Buse 1 sayıyla eşlik etti. Türkiye, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3'üncü maçında 22 Ağustos Pazar günü TSİ 17.30'da İsveç ile karşılaşacak.
SALON: BT Arena
HAKEMLER: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Sabine Witte (Almanya)
TÜRKİYE: Tuğba, Zehra, Ebrar, İlkin, Eda, Cansu, Simge (L) (Meryem, Buse, Beliz)
UKRAYNA: Skrypak, Kodola, Meliushkyna, Rykhliuk, Anisova, Trushkina, Niemtseva (L) (Gerasymova, Boyko, Kahrchynska, Velykokon, Dudnyk)
SETLER: 25-14, 25-19, 26-24
SÜRE: 89 dakika (20',35',34')
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