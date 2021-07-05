05 Temmuz 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarına başladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı antrenmanla başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, günü tek antrenmanla geçirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, "Milletler Ligi, olimpiyat öncesi seviyemizi belirlemek için önemliydi. Üçüncü olarak bitirdiğimiz için mutluyuz. Uzun zamandır birlikte oynamamıştık, ilk süreçte birbirimize alışmaya çalıştık. Daha sonra her şey yavaş yavaş oturmaya başladı. Olimpiyatlarda da madalya almak istiyoruz. Umarım iyi işler başaracağız. Elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası