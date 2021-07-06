Son dakika spor haberi: Wimbledon'da ilk yarı finalist Karolina Pliskova!
Wimbledon'da sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında, tek kadınlar yarı finaline yükselen ilk tenisçi, Çek Karolina Pliskova oldu. 8 numaralı seri başı Pliskova, İsviçreli Viktorija Golubic'i 6-2'lik setlerle zorlanmadan 2-0 mağlup ederek turnuvada son dört tenisçi arasına adını yazdırdı. | Son dakika spor haberleri
İngiltere'nin başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın 8. günü, sabah seansı maçlarıyla başladı.
Tek kadınlar çeyrek final karşılaşmasında 8 numaralı seri başı Pliskova, İsviçreli Viktorija Golubic'i 6-2'lik setlerle zorlanmadan 2-0 mağlup ederek turnuvada son dört tenisçi arasına adını yazdırdı.
Turnuvada ilk kez yarı finale kalan Pliskova, Belaruslu Aryna Sabalenka ile Tunuslu Ons Jabeur arasındaki mücadelenin kazananıyla bu turda karşılaşacak.
ERTELENEN MAÇI HURKACZ KAZANDI
Wimbledon'da dün şiddetli yağış nedeniyle yarıda bırakılarak bugüne ertelenen tek erkekler dördüncü tur mücadelesi tamamlandı.
Turnuvanın 2 numaralı seri başı tenisçisi Rus Daniil Medvedev'in, 14 numaralı seri başı Polonyalı Hubert Hurkacz karşında 2-1 (6-2, 6-7, 6-3, 3-4) önde olduğu sırada yarıda kesilen mücadelenin dördüncü setini 6-3 önde kapatan Hurkacz, skoru 2-2'ye getirerek mücadeleyi final setine taşıdı. Oyunun son setini de 6-3 kazanan Hurkacz, önemli bir sürprize imza atarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline çıkan 24 yaşındaki tenisçi, turnuvada 8 şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki İsviçreli Roger Federer ile bu turda karşılaşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası