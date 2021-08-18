Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Romanya voleybol maçı hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?
2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Tokyo Olimpiyatları'nda 5. olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, D Grubu'nda sahne alacak. Peki, Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Romanya maçı hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...
CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 32. kez gerçekleştirilecek organizasyona Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan birlikte ev sahipliği yapacak.
Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.
Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.
Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.
FİLENİN SULTANLARI D GRUBU'NDA YER ALIYOR
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.
Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan "Filenin Sultanları", D Grubu'nda ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda karşı karşıya gelecek.
Milli takım, şampiyonadaki ilk maçında Romanya ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda oynanacak Türkiye - Romanya maçı TSİ 20.30'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
MAÇ TAKVİMİ
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:
Bugün:
20.30 Romanya-Türkiye
20 Ağustos:
20.30 Türkiye-Ukrayna
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:
17.30 Hollanda-Türkiye
KADRO
Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.
Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.
Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.
Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.
Şampiyonada gruplar
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle:
A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.
B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.
C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.
D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.
EN BAŞARILI TAKIM SSCB
Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 13 kez kupayı kazanan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), en başarılı takım olarak dikkati çekiyor.
Organizasyonda Rusya 6 kez şampiyonluk elde ederken, Sırbistan ise 3 defa mutlu sona ulaştı. Polonya, Batı Almanya ve İtalya 2'şer kez kupayı müzelerine götürürken, Çekoslovakya, Hollanda ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.
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