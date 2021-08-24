A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, gruptaki dört maçından da galibiyetle ayrıldı. Milliler bu maçı da kazanarak turnuvada grup aşamasını namağlup kapatmak istiyor. Hollanda Türkiye müsabakasının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 5. maçında Hollanda ile karşılaşıyor.

CANLI SKOR

1. Set sonucu: Hollanda 21 - 25 Türkiye

2. Set sonucu: Hollanda 21 - 25 Türkiye

3. Set oynanıyor: Hollanda 20 - 24 Türkiye

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - Türkiye voleybol maçı saat 17.30'da başladı ve TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

GRUPTAN KAÇ TAKIM ÇIKACAK?

Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele ediyor. Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

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