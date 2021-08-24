24 Ağustos 2021, Salı

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Türkiye Hollanda CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Türkiye Hollanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 24.08.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası beşinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecekç Filenin Sultanları gruptaki maçlarında Romanya'yı 3-1, Ukrayna'yı da 3-0, İsveç'i 3-0 ve Finlandiya'yı 3-0 yenmişti. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? (Türkiye Hollanda voleybol maçı)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki beşinci maçında Hollanda ile karşılaşacak. CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçlarında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya'yı 3-1, Ukrayna'yı da 3-0, İsveç'i 3-0 ve Finlandiya'yı 3-0 yendi. D Grubu'ndaki beşinci müsabakasında Hollanda ile mücadele edecek. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Hollanda maçı 24 Ağustos Salı günü saat 17:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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