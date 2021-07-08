08 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberleri: Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları salgın sebebiyle seyircisiz düzenlenecek!

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları seyircisiz düzenlenecek!
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 Giriş Tarihi: 08.07.2021

Japonya Olimpiyat Bakanı, yaptığı son dakika açıklamasıyla, merakla beklenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Japonya'da 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyatları, koronavirüs delta varyantı nedeniyle seyircisiz olarak yapılacak.

Japonya hükümeti, koronavirüs vakaları nedeniyle Tokyo'da ağustos ayı sonuna kadar olağanüstü hal ilan ederken, Tokyo Olimpiyatları'na da seyirci alınıp alınmayacağı merak konusuydu. Bugün bir açıklama yapan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, delta varyantının yayıldığı Tokyo'nun başka bir enfeksiyon dalgasının kaynağı olmasını önlemenin gerekli olduğunu belirterek, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.

Öte yandan Tokyo Olimpiyatlar Bakanı Tamayo Marukawa da, "Tokyo'daki olimpiyat oyunları seyircisiz yapılacak. Olağanüstü hal ilan edilmeyen diğer yerler için ise görüşmeler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18 branşta 108 sporcunun Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda mücadele edeceğini açıkladı.

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