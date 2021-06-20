Son dakika spor haberi: Formula 1 Fransa Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in oldu!
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Fransa Grand Prix'sini Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Yarışı liderin 2.904 saniye gerisinde tamamlayan Hamilton ikinci, liderden 8.811 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez ise üçüncü oldu. Formula 1'de sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 27 Haziran'da yapılacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Fransa Grand Prix'sini Red Bull takımından Max Verstappen kazandı.
Sezonun 7. mücadelesi, Fransa'nın Le Castellet bölgesindeki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa ilk sıradan başlayan Hollandalı sürücü, ilk virajda pist dışına çıkarak liderliği Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'a kaptırmasına rağmen pit-stop ve yeni lastik stratejileri ile yarışın son iki turuna girilirken yeniden liderliğe yükseldi.
Yarışı 1:27:25.770'lik derecesiyle ilk sırada tamamlayarak kariyerindeki 13'üncü Formula 1 zaferini yaşayan Verstappen, pilotlar klasmanında liderliğini de sürdürdü.
Yarışı liderin 2.904 saniye gerisinde tamamlayan Hamilton ikinci, liderden 8.811 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez ise üçüncü oldu.
Formula 1'de sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 27 Haziran'da yapılacak.
PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI
Fransa Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
PİLOTLAR KLASMANI
1. Max Verstappen (Hollanda): 131 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 119
3. Sergio Perez (Meksika): 84
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 76
5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 59
TAKIMLAR KLASMANI
1. Red Bull: 215
2. Mercedes: 178
3. McLaren: 110
4. Ferrari: 94
5. AlphaTauri: 45
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?