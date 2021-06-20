20 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Formula 1 Fransa Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in oldu!

Fransa Grand Prix'sinde kazanan Verstappen!
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

'nın 7. yarışı Grand Prix'sini Hollandalı pilot kazandı. Yarışı liderin 2.904 saniye gerisinde tamamlayan ikinci, liderden 8.811 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı ise üçüncü oldu. 'de sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 27 Haziran'da yapılacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nın 7. yarışı Grand Prix'sini takımından kazandı.

Sezonun 7. mücadelesi, Fransa'nın Le Castellet bölgesindeki 5 bin 842 metrelik 'nde 53 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ilk sıradan başlayan Hollandalı sürücü, ilk virajda pist dışına çıkarak liderliği 'in Büyük Britanyalı pilotu 'a kaptırmasına rağmen pit-stop ve yeni lastik stratejileri ile yarışın son iki turuna girilirken yeniden liderliğe yükseldi.

Yarışı 1:27:25.770'lik derecesiyle ilk sırada tamamlayarak kariyerindeki 13'üncü zaferini yaşayan Verstappen, pilotlar klasmanında liderliğini de sürdürdü.

Yarışı liderin 2.904 saniye gerisinde tamamlayan ikinci, liderden 8.811 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı ise üçüncü oldu.

Formula 1'de sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 27 Haziran'da yapılacak.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Fransa Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen (Hollanda): 131 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 119

3. Sergio Perez (Meksika): 84

4. (Büyük Britanya): 76

5. (): 59

TAKIMLAR KLASMANI

1. Red Bull: 215

2. Mercedes: 178

3. : 110

4. : 94

5. : 45

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