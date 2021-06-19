19 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: F1 Fransa Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Fransa Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nda sezonun 7. yarışı Grand Prix'sine, takımının Hollandalı pilotu ilk sıradan başlayacak.

'nın bölgesindeki 5 bin 842 metrelik 'nde 53 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

, 1.29.990'lık derecesiyle ilk cebin sahibi oldu ve bu sezonki ikinci pole pozisyonuna ulaştı.

'in Büyük Britanyalı pilotu , Verstappen'in 0.258 saniye arkasında ikinciliği, Finlandiyalı takım arkadaşı ise 0.386 saniye geride üçüncülüğü elde etti.

'si pazar günüTSİ 16.00'da koşulacak.



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