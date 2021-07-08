Tokyo Olimpiyatlarında 18 branşta 108 sporcumuz yer alacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili konuştu. Kasapoğlu, ülkemiz adına 18 branşta 108 sporcunun yer alacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, 18 branşta 108 sporcunun Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda mücadele edeceğini açıkladı.

DİĞER

DİĞER SPORLAR HABERLERİ