Son dakika spor haberi: Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar Milletler Ligi’nde rüya takıma seçildi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Eda Erdem Dündar, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde rüya takıma seçildi. Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi olmuştu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL), bugün oynanan madalya karşılaşmalarının ardından sona erdi.
Üçüncülük karşılaşmasında sahaya çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, yaptığı 46 blok ile turnuvanın en çok blok yapan oyuncusu oldu.
Final karşılaşmasının ardından yapılan törende, Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem Dündar, en iyi orta oyuncu olarak turnuvanın Rüya Takım'ına seçildi. Eda, 2018 VNL'de de en iyi orta oyuncu ödülünün sahibi olmuştu.
Japonya ile oynanan karşılaşmanın ardından konuşan kaptan Eda şunları söyledi:
"Tarifsiz hisler yaşıyoruz. Takım olarak çok iyi iş çıkardık, turnuvayı madalya ile tamamlamak bizim için çok önemliydi. Bunu sonuna kadar hak ettiğimize inanıyorum çünkü gerçekten çok çalıştık. Milletler Ligi boyunca çok mücadele ettik ama son maçımızda; servislerimizle, bloklarımızla, defansımızla, hücumumuzla, oyunun her alanında lider olan taraf bizdik ve mükemmel oynadık. Oyunumuzdan ve galibiyetimizden çok memnunum. Bu derecenin, şu anın tadını çıkarıyoruz. Takımdaki herkes çok mutlu çünkü Tokyo Olimpiyatları yolunda bu madalya, motivasyonumuzu daha da artırdı."
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