23 Mayıs 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Voleybol Takımı İstanbul'da kampa giriyor!

A Milliler İstanbul'da kampa giriyor!
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

'nde boy gösterecek , 'da kampa girecek. Milliler, iki gün sürecek kamp sonrası grup maçları için 'a gidecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Milliler, iki gün sürecek kampın ardından grup maçları için 'a hareket edecek.

tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle fanus sisteminde oynanacak grup maçlarının ilk ayağı 28-30 Mayıs'ta Belarus'ta, ikinci ayağı ise 4-6 Haziran'da 'de gerçekleştirilecek.

, son şampiyon olarak katılacağı 'nin C Grubu'nda , Belarus ve Portekiz ile mücadele edecek.

Grup karşılaşmalarının ardından finallere ev sahipliği yapacak ülke ve 3 grup birincisi, final etabında yer alacak. , 19-20 Haziran'da 'da yapılacak.

Ay-yıldızlıların Belarus'ta oynayacağı maçların programı şöyle:

28 Mayıs Cuma:

16.00 Çekya-Türkiye

29 Mayıs Cumartesi:

16.00 Portekiz-Türkiye

30 Mayıs Pazar:

19.00 Türkiye-Belarus

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