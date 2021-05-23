Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Voleybol Takımı İstanbul'da kampa giriyor!
CEV Avrupa Altın Ligi'nde boy gösterecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, İstanbul'da kampa girecek. Milliler, iki gün sürecek kamp sonrası grup maçları için Belarus'a gidecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi
Milliler, iki gün sürecek kampın ardından grup maçları için Belarus'a hareket edecek.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle fanus sisteminde oynanacak grup maçlarının ilk ayağı 28-30 Mayıs'ta Belarus'ta, ikinci ayağı ise 4-6 Haziran'da Portekiz'de gerçekleştirilecek.
Türkiye, son şampiyon olarak katılacağı CEV Avrupa Altın Ligi'nin C Grubu'nda Çekya, Belarus ve Portekiz ile mücadele edecek.
Grup karşılaşmalarının ardından finallere ev sahipliği yapacak ülke ve 3 grup birincisi, final etabında yer alacak. 2021 CEV Avrupa Altın Ligi Final Etabı, 19-20 Haziran'da Belçika'da yapılacak.
Ay-yıldızlıların Belarus'ta oynayacağı maçların programı şöyle:
28 Mayıs Cuma:
16.00 Çekya-Türkiye
29 Mayıs Cumartesi:
16.00 Portekiz-Türkiye
30 Mayıs Pazar:
19.00 Türkiye-Belarus
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