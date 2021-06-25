Son dakika spor haberleri: İstanbul yeniden Formula 1 takviminde
Son dakika spor haberleri: İstanbul yeniden Formula 1 takviminde. 2021 Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim 2021'tarihlerinde gerçekleştirilecek. Daha önce 13 Haziran'da Kanada Grand Prix'sinin yerine gerçekleşmesi planlanan yarış seyahat kısıtlamaları nedeniyle ertelenmişti.
İstanbul yeniden Formula 1 takviminde. 2021 Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim 2021'tarihlerinde gerçekleştirilecek.
F1, bu yıl ilk önce 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'sinin yerine İstanbul Park'ı getirmişti ancak İngiltere hükümeti tarafından uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle yarış ertelenmişti.
Fakat Singapur'un Haziran ayının başında iptal edilmesinin ardından Formula 1, Türkiye'yi yeniden takvime döndürdü ve yaptığı açıklamada yarışın 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Böylelikle F1, 23 yarışlık takvimi koruyacak ve Rusya-Türkiye-Japonya'dan oluşan üçlü bir yarış ortaya çıkacak.
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