19 Haziran 2021, Cumartesi

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Türkiye 3-1 Güney Kore (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Filenin Sultanları Dörtlü Final biletini kaptı!

Filenin Sultanları Dörtlü Final biletini kaptı!
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) 'mız ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 3-1 kazanan , 'e kalmadı garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'nın Rimini şehrinde devam eden Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) Asya temsilcisi 'yi 3-1 mağlup etti.

Turnuvadaki 14'üncü maçında 11. galibiyetine imza atan Ay-yıldızlılar, 2018 ve 2019'un ardından üst üste 3. kez ""e yükseldi.

, bu sonuçla dünyanın en iyi 4 takımı arasında Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde 20 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'da Brezilya ile karşılaşacak.

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