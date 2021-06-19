19 Haziran 2021, Cumartesi
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Türkiye 3-1 Güney Kore (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Filenin Sultanları Dörtlü Final biletini kaptı!
Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 3-1 kazanan Filenin Sultanları, Dörtlü Final'e kalmadı garantiledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'nın Rimini şehrinde devam eden Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) Asya temsilcisi Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti.
Turnuvadaki 14'üncü maçında 11. galibiyetine imza atan Ay-yıldızlılar, 2018 ve 2019'un ardından üst üste 3. kez "Dörtlü Final"e yükseldi.
Filenin Sultanları, bu sonuçla dünyanın en iyi 4 takımı arasında Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde 20 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'da Brezilya ile karşılaşacak.
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