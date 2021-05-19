19 Mayıs 2021, Çarşamba

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Milli güreşçi Erhan Yaylacı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

Milli güreşçi Erhan Yaylacı altın madalya kazandı!
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Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 Giriş Tarihi: 19.05.2021

'nda serbest stilde , Azerbaycanlı rakibini 4-3 mağlup ederek altın madalya kazandı.

'da devam eden 'nda milli güreşçi , altın madalya kazandı.

Erhan Yaylacı, finalde Azerbaycanlı Osman Nurmagemodov'u 4-3 yenerek şampiyonu oldu.

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