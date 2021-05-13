13 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Galatasaray Hırvat Marko Sedlacek’i kadrosuna kattı!

G.Saray Hırvat Marko Sedlacek’i kadrosuna kattı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 Giriş Tarihi: 13.05.2021

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Hırvat oyuncu Marko Sedlacek’i kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. 25 yaşındaki smaçör ile bir yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. İşte detaylar...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon 'nın takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Marko Sedlacek, kariyerinde , ve formalarını da giydi.

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