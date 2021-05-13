13 Mayıs 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Galatasaray Hırvat Marko Sedlacek’i kadrosuna kattı!
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Hırvat oyuncu Marko Sedlacek’i kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. 25 yaşındaki smaçör ile bir yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İtalya'nın Vero Volley Monza takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Marko Sedlacek, kariyerinde Mladost Zagreb, Rennes ve Piacenza formalarını da giydi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Ramazan bayramı mesajları | En güzel bayram mesajları! 2021 Ramazan Bayramı resimli, kısa, uzun ve anlamlı mesajlar...
- Kader maçı! Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hedef mutlak galibiyet! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig