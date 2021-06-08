08 Haziran 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı Rusya'yı da mağlup etti!

Filenin Sultanları Rusya'yı da yendi!
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Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 Giriş Tarihi: 08.06.2021

, 'nde ile kozlarını paylaştı. , Rusya'yı da 3-2 mağlup ederek dokuzuncu maçında sekizinci galibiyetini aldı.

, 'nin üçüncü haftasındaki son maçında 'yı 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 15-7'lik set skorlarıyla 3-2 mağlup etti.

Millilerde karşılaşmanın en skorer ismi 25 sayıyla olurken ona; 17, 16, 10, 7, 5, 4, 3, , ve 1 sayıyla eşlik etti.

Türkiye, 'nin dördüncü haftasına 12 Haziran Cumartesi günü oynayacağı Japonya karşılaşmasıyla başlayacak.

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