08 Haziran 2021, Salı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki son maçında Rusya'yı 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 15-7'lik set skorlarıyla 3-2 mağlup etti.
Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı Rusya'yı da mağlup etti!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Rusya ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları, Rusya'yı da 3-2 mağlup ederek dokuzuncu maçında sekizinci galibiyetini aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki son maçında Rusya'yı 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 15-7'lik set skorlarıyla 3-2 mağlup etti.
Millilerde karşılaşmanın en skorer ismi 25 sayıyla Ebrar olurken ona; Eda 17, Tuğba 16, Zehra 10, Cansu 7, Meryem 5, Meliha 4, Hande 3, Naz, Aslı ve Kübra 1 sayıyla eşlik etti.
Türkiye, Milletler Ligi'nin dördüncü haftasına 12 Haziran Cumartesi günü oynayacağı Japonya karşılaşmasıyla başlayacak.
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