25 Nisan 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik!

Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik!
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

Gençlik ve Spor Bakanı , Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan ve altın madalya kazanan milli sporcu ’ı tebrik etti. | Son dakika spor haberleri

Bakan Kasapoğlu, paralel bar aletinde birincilik elde eden milli sporcu için yayınladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"'nin kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan 'ı kutluyorum. Güçlü rakiplerini geride bırakarak bizleri gururlandıran sporcumuz, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Bu büyük başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, özveriden kaçınmayan teknik ekibi de ayrı ayrı tebrik ediyorum."

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