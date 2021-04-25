Son dakika spor haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan ve altın madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan’ı tebrik etti. | Son dakika spor haberleri

Bakan Kasapoğlu, paralel bar aletinde birincilik elde eden milli sporcu için yayınladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Ferhat Arıcan'ı kutluyorum. Güçlü rakiplerini geride bırakarak bizleri gururlandıran sporcumuz, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Bu büyük başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, özveriden kaçınmayan teknik ekibi de ayrı ayrı tebrik ediyorum."

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