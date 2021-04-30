30 Nisan 2021, Cuma

DİĞER SPORLAR

Son dakika spor haberi: Filenin Sultanları’nın maç programı belli oldu! İlk rakip...

Filenin Sultanları’nın programı belli oldu! İlk rakip...
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.04.2021

’mızın Milletler Ligi'ndeki maç takvimi belli oldu. Filenin Sultanları ilk mücadelesinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

, 2021 yılındaki ilk sınavını (FIVB) tarafından düzenlenen 'nde verecek. Organizasyon, dünya genelinde devam eden korona virüs pandemisi sebebiyle fanus sistemiyle 'nın ev sahipliğinde 'de düzenlenecek.

25 Mayıs-25 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda milliler; Amerika Birleşik Devletleri, , , , , Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, , İtalya, , , Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile mücadele edecek.


'nde her takım, 15 maç oynayacak. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde genel sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı elde edecek. 2021 Finalleri, 24-25 Haziran 2021 tarihlerinde oynanacak.
FIVB Voleybol Milletler Ligi, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle yapılamamıştı.
2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük elde etti.
Millilerin Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:

25 Mayıs 2021
13.00 Türkiye - Sırbistan

26 Mayıs 2021
22.00 Türkiye - İtalya

27 Mayıs 2021
19.00 Polonya - Türkiye

31 Mayıs 2021
17.00 Kanada - Türkiye

1 Haziran 2021
11.00 Türkiye - Almanya

2 Haziran 2021
17.00 Çin - Türkiye

6 Haziran 2021
14.00 Türkiye - Tayland

7 Haziran 2021
13.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

8 Haziran 2021
13.00 Türkiye - Rusya

12 Haziran 2021
14.00 Japonya - Türkiye

13 Haziran 2021
11.00 Türkiye - Belçika

14 Haziran 2021
22.00 ABD - Türkiye

18 Haziran 2021
22.00 Türkiye - Hollanda

19 Haziran 2021
22.00 Güney Kore - Türkiye

20 Haziran 2021
22.00 Brezilya - Türkiye

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Formula 1 yeniden Türkiye'de! Formula 1 yeniden Türkiye'de!
Ferhat Arıcan: Çok gururluyum Ferhat Arıcan: Çok gururluyum
Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik! Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör