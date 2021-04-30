A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızın Milletler Ligi'ndeki maç takvimi belli oldu. Filenin Sultanları ilk mücadelesinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi'nde verecek. Organizasyon, dünya genelinde devam eden korona virüs pandemisi sebebiyle fanus sistemiyle İtalya'nın ev sahipliğinde Rimini'de düzenlenecek.

25 Mayıs-25 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda milliler; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile mücadele edecek.



FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde her takım, 15 maç oynayacak. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde genel sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı elde edecek. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran 2021 tarihlerinde oynanacak.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle yapılamamıştı.

2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük elde etti.

Millilerin Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:



25 Mayıs 2021

13.00 Türkiye - Sırbistan



26 Mayıs 2021

22.00 Türkiye - İtalya



27 Mayıs 2021

19.00 Polonya - Türkiye



31 Mayıs 2021

17.00 Kanada - Türkiye



1 Haziran 2021

11.00 Türkiye - Almanya



2 Haziran 2021

17.00 Çin - Türkiye



6 Haziran 2021

14.00 Türkiye - Tayland



7 Haziran 2021

13.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti



8 Haziran 2021

13.00 Türkiye - Rusya



12 Haziran 2021

14.00 Japonya - Türkiye



13 Haziran 2021

11.00 Türkiye - Belçika



14 Haziran 2021

22.00 ABD - Türkiye



18 Haziran 2021

22.00 Türkiye - Hollanda



19 Haziran 2021

22.00 Güney Kore - Türkiye



20 Haziran 2021

22.00 Brezilya - Türkiye

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