07 Haziran 2021, Pazartesi

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Fransa Açık'ta Zverev çeyrek finale yükseldi

Zverev çeyrek finale yükseldi
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

'ta () tek erkeklerde ile ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Zverev 3-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta () tek erkeklerin 6 numaralı seribaşı , çeyrek finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. günündeki son karşılaşmada, Alman Zverev ile dünya 49 numarası Japon korta çıktı. Zverev, rakibini 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Alman tenisçi, çeyrek finalde klasmanın 46. basamağındaki İspanyol Alejandro Davidovich Fokina ile karşılaşacak.

Fransa Açık'ta Medvedev ve Tsitsipas çeyrek finalde haberin devamı

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