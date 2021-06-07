Fransa Açık'ta Zverev çeyrek finale yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, çeyrek finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. günündeki son karşılaşmada, Alman Zverev ile dünya 49 numarası Japon Kei Nishikori korta çıktı. Zverev, rakibini 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Alman tenisçi, çeyrek finalde klasmanın 46. basamağındaki İspanyol Alejandro Davidovich Fokina ile karşılaşacak.

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