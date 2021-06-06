07 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Altın Ligi’nde grup etabını namağlup bitirdi!

Filenin Efeleri Avrupa Altın Ligi’nde namağlup!
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

Filenin Efeleri, CEV C Grubu’ndaki altıncı ve son maçında Çekya’yı 3-1 mağlup etti. , bu sonuçla grubunu namağlup olarak zirvede tamamladı. Filenin Efeleri, 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarında ev sahibi Belçika’nın yanı sıra ve Ukrayna ile mücadele edecek.

, CEV C Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Çekya'yı 3-1 mağlup etti ve grubunu namağlup zirvede tamamladı.

Filenin Efeleri, 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarında ev sahibi Belçika'nın yanı sıra ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Salon:

Hakemler: (Portekiz) , (İngiltere)

Çekya: Vasina, Patocka, Finger, Galabov, Sedlacek, Bartunek, Monik (L) (Hadrava, Spulak, Bartos, Michalek, P.Bartos)

Türkiye: , Murat, Burak, , , Yiğit, (L) (Ahmet, Efe, , , )

Setler: 18-25, 14-25, 25-19, 20-25
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