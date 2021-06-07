Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Altın Ligi’nde istatistiklerde de zirvede!
Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) organize ettiği Avrupa Altın Ligi’nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başarısını istatistikler de destekliyor. Oynadığı 6 karşılaşmada rakiplerine yalnızca 2 set veren milli takımda oyuncuların bireysel performansları da dikkati çekti. İşte detaylar...
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grup aşamasını 6'da 6 yaparak namağlup lider tamamlayan milli takım, üst üste 3. kez adını dörtlü finale yazdırmayı da başardı.
Oynadığı 6 karşılaşmada rakiplerine yalnızca 2 set veren milli takımda oyuncuların bireysel performansları da dikkati çekti.
Milli takımın orta oyuncularından Bedirhan Bülbül, grup karşılaşmalarının ardından 17 blokla bu kategorinin zirvesinde yer aldı.
En skorer oyuncular listesinde ise milli takımın pasör çaprazlarından Adis Lagumdzija, ürettiği 116 sayıyla ilk sırayı elde etti. Adis ayrıca 90 smaç sayısıyla, en iyi smaçörler listesinin de birinci sırasında kendisine yer buldu.
En çok servis sayısı (ace) bulan oyuncular listesinde de Adis 16 ve Burak Güngör 12 ace ile ilk ikiyi paylaştı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde Belçika'nın Kortrijk şehrinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde Belçika, Estonya ve Ukrayna ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig