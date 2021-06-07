07 Haziran 2021, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Altın Ligi’nde istatistiklerde de zirvede!

A Milli Erkek Voleybol Takımı istatistiklerde de zirvede
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.06.2021

Avrupa Voleybol Konfederasyonunun () organize ettiği ’nde mücadele eden 'nın başarısını istatistikler de destekliyor. Oynadığı 6 karşılaşmada rakiplerine yalnızca 2 set veren milli takımda oyuncuların bireysel performansları da dikkati çekti. İşte detaylar...

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grup aşamasını 6'da 6 yaparak namağlup lider tamamlayan milli takım, üst üste 3. kez adını dörtlü finale yazdırmayı da başardı.

Oynadığı 6 karşılaşmada rakiplerine yalnızca 2 set veren milli takımda oyuncuların bireysel performansları da dikkati çekti.

Milli takımın orta oyuncularından , grup karşılaşmalarının ardından 17 blokla bu kategorinin zirvesinde yer aldı.

En skorer oyuncular listesinde ise milli takımın pasör çaprazlarından , ürettiği 116 sayıyla ilk sırayı elde etti. ayrıca 90 smaç sayısıyla, en iyi smaçörler listesinin de birinci sırasında kendisine yer buldu.

En çok servis sayısı (ace) bulan oyuncular listesinde de Adis 16 ve 12 ace ile ilk ikiyi paylaştı.

, 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde 'nın şehrinde düzenlenecek 'nde Belçika, ve ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Mayweather ile Logan Paul yenişemedi! Mayweather ile Logan Paul yenişemedi!
Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini aldı! Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini aldı!
U19 Masa Tenisi'nde Özge Yılmaz Türkiye Şampiyonu oldu U19 Masa Tenisi'nde Özge Yılmaz Türkiye Şampiyonu oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör