07 Haziran 2021, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Son dakika spor haberleri: Fransa Açık'ta Medvedev ve Tsitsipas çeyrek finalde

Fransa Açık'ta Medvedev ve Tsitsipas çeyrek finalde
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.06.2021

Son dakika spor haberleri: Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta () tek erkeklerin 2 ve 5 numaralı seribaşları ile , çeyrek finale yükseldi.

Başkent 'te düzenlenen turnuvanın 8. günü, dördüncü tur karşılaşmalarıyla devam etti.

Rus tenisçi Medvedev, 22 numaralı seribaşı Şilili 'i 6-2, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup ederek son 8 isim arasına kaldı.

Yunan Tsitsipas ise 12 numaralı seribaşı 'yı aynı skorla (6-3, 6-2, 7-5) yenerek tur atladı ve Medvedev'in çeyrek finaldeki rakibi oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Mayweather ile Logan Paul yenişemedi! Mayweather ile Logan Paul yenişemedi!
Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini aldı! Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini aldı!
U19 Masa Tenisi'nde Özge Yılmaz Türkiye Şampiyonu oldu U19 Masa Tenisi'nde Özge Yılmaz Türkiye Şampiyonu oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör