07 Haziran 2021, Pazartesi

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Türkiye 3-1 Tayland (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Filenin Sultanları 7'de 7 yaptı!

Filenin Sultanları 7'de 7 yaptı!
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 Giriş Tarihi: 06.06.2021

'nde , 'ı 3-1 mağlup ederek 7'de 7 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Milletler Ligi'ndeki 3. hafta mücadelesi, maçıyla başladı.

İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Milletler Ligi'nde mücadele eden Ay-yıldızlıların, ilk seti kaybederek 1-0 geriye düştüğü karşılaşmanın kalan kısmında rahat bir oyunla 3-1 galip gelen , FIVB Milletler Ligi'nde 7'de 7 yaptı.

Milletler Ligi'ne son dünya ve Avrupa şampiyonu Sırbistan'ı 3-2 yenerek başlayan Ay-yıldızlı ekip, sonrasında ev sahibi İtalya'yı 3-0'la geçmişti.

Üçüncü maçında Polonya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, ardından da Kanada'yı 3-2, Almanya'yı da 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, altıncı maçında da son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yenerek, 6'da 6 yapmıştı.

Bir FIVB organizasyonuna tarihinde ilk kez 7 galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu serisini yarın karşılaşacağı Dominik Cumhuriyeti maçında da devam ettirmek için sahaya çıkacak.

Millilerin Dominik Cumhuriyeti ile oynayacağı karşılaşma TSİ 13.00'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

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