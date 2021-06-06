07 Haziran 2021, Pazartesi

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Fransa Açık'ta Rafael Nadal dördüncü turda!

Nadal sürprize izin vermedi!
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

'ta () tek erkeklerde ile ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı İspanyol tenisçi 3-0 yendi ve 4. tura yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 7. günü, akşam seansındaki üçüncü tur karşılaşmalarıyla devam etti.

Erkeklerin 3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, dünya sıralamasının 45. basamağındaki Büyük Britanyalı 'yi 6-3'lük skorlarla kazandığı setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

JENNIFER BRADY SAKATLANARAK MAÇTAN ÇEKİLDİ

Kadınlar dünya sıralamasının 14. sırasındaki , klasmanın 25. sırasındaki Coco Gauff karşısında çıktığı üçüncü tur maçında ilk seti 6-1 geride kapattı. İkinci sette sakatlanan ABD'li oyuncu maçtan çekilince, Gauff dördüncü tura yükseldi.

Yunan tenisçi Maria Sakkari, Belçikalı rakibi Elise Mertens'i 7-5, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

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