Son dakika spor haberi: Roger Federer Fransa Açık'tan çekildiğini açıkladı!

Roger Federer, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı. Fransa Açık macerası 3 maç süren 39 yaşındaki sporcu, dördüncü turdaki Berrettini maçına çıkmayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Roland Garros yönetimi Roger Federer'in çekilme kararı aldığını duyurdu. Federer ise, "Takımımla yaptığım görüşmenin ardından Fransa Açık'tan çekilme kararı aldım" yorumunda bulundu.

İsviçreli sporcu, dizinden geçirdiği ameliyat olduğunu ifade ederken, dinlenmesi ve rehabilatasyon sonrası geri dönmesinin önemli olduğunu belirtti.

Wimbledon öncesinde dinlenmeye ihtiyacı olduğunu açıklayan efsane isim, dördüncü turdaki Berrettini maçına çıkmayacak.

Wimbledon, 28 Haziran'da başlayacak.

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