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Son dakika spor haberi: Roger Federer Fransa Açık'tan çekildiğini açıkladı!

Federer Fransa Açık'tan çekildi!
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

Roger , sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı. macerası 3 maç süren 39 yaşındaki sporcu, dördüncü turdaki Berrettini maçına çıkmayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

yönetimi Roger 'in çekilme kararı aldığını duyurdu. Federer ise, "Takımımla yaptığım görüşmenin ardından 'tan çekilme kararı aldım" yorumunda bulundu.

İsviçreli sporcu, dizinden geçirdiği ameliyat olduğunu ifade ederken, dinlenmesi ve rehabilatasyon sonrası geri dönmesinin önemli olduğunu belirtti.

öncesinde dinlenmeye ihtiyacı olduğunu açıklayan efsane isim, dördüncü turdaki Berrettini maçına çıkmayacak.

Wimbledon, 28 Haziran'da başlayacak.

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