29 Mayıs 2021, Cumartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik!
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlarda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, sosyal medya hesabından "Seninle gurur duyuyorum" diyerek milli sporcuyu tebrik etti.
19 yaşındaki milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti ve dünya şampiyonu oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından milli sporcumuzu tebrik etti.
Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım. 🇹🇷— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2021
Senin ve tüm genç evlatlarımın başarılarının devamını canı gönülden diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Nice şampiyonluklara... @aysebegumonbasi pic.twitter.com/tse1DvSckA
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