29 Mayıs 2021, Cumartesi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik!

Başkan Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik!
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Milli cimnastikçi , 'nda bireysel kadınlarda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Başkan da, sosyal medya hesabından "Seninle gurur duyuyorum" diyerek milli sporcuyu tebrik etti.

19 yaşındaki milli sporcu , 'ın başkenti 'de düzenlenen 'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti ve dünya şampiyonu oldu

Başkan da sosyal medya hesabından milli sporcumuzu tebrik etti.

Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu! haberin devamı

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