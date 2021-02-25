25 Şubat 2021, Perşembe

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Chemik Police 0-3 VakıfBank (MAÇ SONUCU-ÖZET)

VakıfBank avantajı kaptı
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

CEV Kadınlar çeyrek final ilk maçında temsilcimiz , Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police'le karşılaştı. Mücadeleyi VakıfBank deplasmanda 3-0 kazandı ve avantajı kaptı.

Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik Police'yi deplasmanda 9-25, 15-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

'nde üst üste 14'üncü galibiyetini elde eden sarı siyahlılar, rövanşta Chemik Police'yi 4 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Öte yandan mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) sarı siyahlılar'ın orta oyuncusu seçildi.

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