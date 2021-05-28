28 Mayıs 2021, Cuma

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Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu!

Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu!
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

Milli cimnastikçi , 'nda bireysel kadınlarda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki Red Bull sporcusu , 'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti.

Öte yandan, trio finalinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı, ve , 20.983 puanla sekizinci oldu.

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