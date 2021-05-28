28 Mayıs 2021, Cuma
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Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu!
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlarda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti.
Öte yandan, trio finalinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı, Emir Erışık ve Erkut Ergin, 20.983 puanla sekizinci oldu.
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