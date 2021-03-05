05 Mart 2021, Cuma

DİĞER SPORLAR

Eczacıbaşı VitrA, çeyrek finalde elendi

Eczacıbaşı VitrA, çeyrek finalde elendi
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

'nde , çeyrek final rövanş maçında 'nın Unet e-work Busto Arsizio ekibine 3-1 mağlup olarak elendi.

, çeyrek final rövanş maçında ekibi Unet e-work Busto Arsizio'e 25-23, 25-22, 25-22 ve 28-26'lık setlerle 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti. İlk maçı da 3-1 kazanan Unet e-work Busto Arsizio, yarı finalde 'ın rakibi oldu.
Yarı final ilk maçları 16 ve 18 Mart, rövanşları ise 23 ve 25 Mart'ta yapılacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLER��
Galatasaray finale yükseldi! Galatasaray finale yükseldi!
Milli pentatletten dünya rekoru! Milli pentatletten dünya rekoru!
Avni Yıldırım 3. rauntta mağlup oldu! Avni Yıldırım 3. rauntta mağlup oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ