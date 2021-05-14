Formula 1 Türkiye GP'si iptal edildi!

Formula 1, Haziran ayında koşulması planlanan Türkiye Grand Prix'sinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) önlemleri nedeniyle takvimden çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye'de 11-13 Haziran'da yapılması planlanan Türkiye Grand Prix'si Covid-19 seyahat kısıtlamaları dolayısıyla iptal edildi. F1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak, 11-13 Haziran haftasında yarış yapılmayacağını, Fransa Grand Prix'sinin 18-20 Haziran'a kaydırıldığı ve 25-27 Haziran'da Avusturya'da bir yarış daha düzenleneceği ifade edildi.

F1'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Seyahat kısıtlamaları nedeniyle haziran ayında, Türkiye'deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil.

"TÜRKİYE'DE YARIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Formula 1TM'nin açıklamasında görüşlerini belirten Formula 1TM Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Hepimiz Türkiye'de yarışmayı dört gözle bekliyoruz, ancak uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle haziran ayında Intercity İstanbul Park'ta olamayacağız. Yarışın Türkiye'de gerçekleşmesi için büyük çaba gösteren Intercity İstanbul Park yönetimine ve Türkiye'deki tüm yetkililere süreçteki uğraşları için teşekkür ederiz. Fransa'daki yarışı öne çektik, Avusturya'da iki yarış gerçekleşecek. Fransa ve Avusturya'daki iş ortaklarımız bu çözümü uygulama konusunda hızlı davrandılar. Yılın başından bu yana tüm iş ortaklarımızla güzel çalışmalar gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte de 2021 yılı takvimine Türkiye'yi dahil etmek için Intercity İstanbul Park yönetimi ile yakından çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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