AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, C Grubu erteleme maçında Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla grupta Fenerbahçe Opet birinci, Türk Hava Yolları ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup karşılaşmaları, 4-6 Eylül 2020'de oynanmıştı. Sarıyer Belediyespor'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle C Grubu'nda 3 müsabaka ertelenmişti.
Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor
Galatasaray HDI Sigorta-PTT
Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları
Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları