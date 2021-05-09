09 Mayıs 2021, Pazar

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Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde zafer Lewis Hamilton'ın

İspanya Grand Prix'sinde zafer Hamilton'ın
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

'de sezonun 4. yarışı olan İspanya Grand Prix'sini takımının pilotu kazandı.

Sezonun 4. mücadelesi, Katalonya özerk bölgesindeki 4,675 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı.

sürücüsü , ilk cepten başladığı yarışı 1:33.07.680'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı ve sezonun 3'üncü, kariyerinin ise 98'inci birinciliğine ulaştı.

Yarışın uzun bir bölümünde ilk sırada yer almasına rağmen son turlarda Hamilton'a geçilen takımının Hollandalı pilotu , liderin 15.841 saniye arkasında ikinci, Hamilton'dan 26.610 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Finlandiyalı takım arkadaşı ise üçüncü sırayı aldı.

'de sezonun 5. yarışı Grand Prix'si, 23 Mayıs'ta yapılacak.

İspanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 94 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 80

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 47

4. (Büyük Britanya): 41

5. (Monaco): 40

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 141

2. Red Bull: 112

3. : 65

4. : 60

5. : 15



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