07 Mayıs 2021, Cuma

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Yasemin Adar'dan büyük başarı!

Yasemin Adar'dan büyük başarı!
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

Son dakika spor haberleri:’nda kadınlar 76 kilo yarı finalinde milli güreşçi , Avusturyalı ’i yenerek finale yükseldi ve olimpiyat kotası kazandı.

Milli güreşçi , 'nda kadınlar 76 kilo yarı finalinde Avusturyalı 'i yenerek finale yükseldi ve olimpiyat kotası kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkenti 'da devam eden turnuvada ve dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, yarı final mücadelesinde dünya üçüncüsü Avrupa ikincisi Martina Kuenz ile karşılaşan Yasemin, Avusturyalı rakibini 10-1 yenerek finale yükseldi ve 'na katılma hakkı elde etti.

Milli güreşçi, finalde Ukraynalı güreşçi karşısında altın madalya mücadelesi verecek.

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