Sistem9 Yeşilyurt CSM Volei Alba'yı mağlup ederek şampiyon oldu
Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda CSM Volei Alba'yı ilk maçta olduğu gibi 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda şampiyon oldu. Kadınlar CEV Challenge Kupası finali rövanşında Sistem9 Yeşilyurt, Romanya ekibi CSM Volei Alba'yı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk etti.
İlk iki seti 25-17'lik sonuçlarla kazanan Sistem9 Yeşilyurt, son seti de 25-12 kazanarak mücadeleyi 3-0 kazandı.
İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Sistem9 Yeşilyurt, rövanşta da aynı skorla kazanarak şampiyon oldu.
Sistem9 Yeşilyurt'un Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda şampiyon olması Türk takımlarının voleyboldaki 14. Avrupa kupası zaferi oldu.
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