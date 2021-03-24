24 Mart 2021, Çarşamba

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Sistem9 Yeşilyurt CSM Volei Alba'yı mağlup ederek şampiyon oldu

Sistem9 Yeşilyurt'tan tarihi başarı!
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

 Kadın Voleybol Takımı, 'nda 'yı ilk maçta olduğu gibi 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kadın Voleybol Takımı, 'nda şampiyon oldu. finali rövanşında Sistem9 Yeşilyurt, ekibi 'yı 'nda konuk etti.

İlk iki seti 25-17'lik sonuçlarla kazanan Sistem9 Yeşilyurt, son seti de 25-12 kazanarak mücadeleyi 3-0 kazandı.

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Sistem9 Yeşilyurt, rövanşta da aynı skorla kazanarak şampiyon oldu.

Sistem9 Yeşilyurt'un Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda şampiyon olması Türk takımlarının voleyboldaki 14. Avrupa kupası zaferi oldu.

Sistem9 Yeşilyurt CSM Volei Alba'yı mağlup ederek şampiyon oldu! İşte o görüntüler...

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