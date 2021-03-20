Japonya'dan Tokyo Olimpiyatları için flaş karar!

Tokyo Olimpiyatları için flaş bir karar alındı. Japonya, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yurt dışından seyirci kabul etmeyecek.

Pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları için merakla beklenen seyirci kararı açıklandı. Buna göre Japonya, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul etmeyecek.

23 Temmuz 2021'de başlayacak olan Yaz Olimpiyatları, 8 Ağustos 2021 Pazar günü sona erecek.

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