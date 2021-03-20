20 Mart 2021, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

Japonya'dan Tokyo Olimpiyatları için flaş karar!

Tokyo Olimpiyatları için flaş karar!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.03.2021

Tokyo Olimpiyatları için flaş bir karar alındı. Japonya, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yurt dışından seyirci kabul etmeyecek.

Pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları için merakla beklenen seyirci kararı açıklandı. Buna göre Japonya, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul etmeyecek.

23 Temmuz 2021'de başlayacak olan Yaz Olimpiyatları, 8 Ağustos 2021 Pazar günü sona erecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Nadal Miami Açık'ta yok! Nadal Miami Açık'ta yok!
Federer'den Katar Açık'a erken veda! Federer'den Katar Açık'a erken veda!
Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ