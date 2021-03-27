27 Mart 2021, Cumartesi

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Bahreyn'de pole pozisyonunu Max Verstappen kaptı

Bahreyn'de pole pozisyonunu sahibi Verstappen!
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

'nda sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde koşulacak. Yarışa takımının Hollandalı Pilotu ilk sıradan başlayacak.

'nda sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları yapıldı. 5.4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde gerçekleşen sıralama turlarında takımının Hollandalı pilotu 1:28.997'lik dereceyle ilk sıranın sahibi oldu. Verstappen'in ardından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu ikinci, Mercedes'in diğer sürücüsü Finlandiyalı Valtteri Bottas ise üçüncü oldu.
Sezonun ilk yarışı yarın TSİ 18.00'de 57 tur üzerinden yapılacak.

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