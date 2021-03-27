27 Mart 2021, Cumartesi
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları yapıldı. 5.4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde gerçekleşen sıralama turlarında Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen 1:28.997'lik dereceyle ilk sıranın sahibi oldu. Verstappen'in ardından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ikinci, Mercedes'in diğer sürücüsü Finlandiyalı Valtteri Bottas ise üçüncü oldu.
Bahreyn'de pole pozisyonunu Max Verstappen kaptı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde koşulacak. Yarışa Red Bull takımının Hollandalı Pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları yapıldı. 5.4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde gerçekleşen sıralama turlarında Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen 1:28.997'lik dereceyle ilk sıranın sahibi oldu. Verstappen'in ardından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ikinci, Mercedes'in diğer sürücüsü Finlandiyalı Valtteri Bottas ise üçüncü oldu.
Sezonun ilk yarışı yarın TSİ 18.00'de 57 tur üzerinden yapılacak.
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