24 Mart 2021, Çarşamba
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VakıfBank finale yükseldi! Unet e-work 0-3 VakıfBank (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, Unet e-work takımıyla deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kazandı ve finale yükseldi.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Unet e-work'ü deplasmanda 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
VakıfBank, sahasında 3-2 kaybettiği karşılaşmadan sonra rakibini deplasmanda set vermeden yendi.
Sonuncusu 2018'de olmak üzere turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, bu sonuçla 9. kez adını finale yazdırdı.
VakıfBank, 1 Mayıs'taki finalde bir diğer İtalyan temsilcisi Imoco Volley ile karşılaşacak.
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