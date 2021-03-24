24 Mart 2021, Çarşamba

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VakıfBank finale yükseldi! Unet e-work 0-3 VakıfBank (MAÇ SONUCU-ÖZET)

VakıfBank finale yükseldi!
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

'nde , Unet e-work takımıyla deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kazandı ve finale yükseldi.

Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Unet e-work'ü deplasmanda 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

VakıfBank, sahasında 3-2 kaybettiği karşılaşmadan sonra rakibini deplasmanda set vermeden yendi.

Sonuncusu 2018'de olmak üzere turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, bu sonuçla 9. kez adını finale yazdırdı.

VakıfBank, 1 Mayıs'taki finalde bir diğer İtalyan temsilcisi Imoco Volley ile karşılaşacak.

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