Lewis Hamilton'dan şampiyonluk sonrası duygusal açıklama!

Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan İstanbul Grand Prix'sini kazanarak 7. şampiyonluğunu elde eden ve Ferrari'nin efsane pilotu Michael Schumacher'in rekoruna ortak olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, zaferin ardından konuştu. İngiliz pilot, "Bu bir rüyaydı. Çocukken Formula 1 seyrederdim. Rüyalarımın da ötesinde. Yapamayacağınızı söyleyen hiç kimseyi dinlemeyin. İmkansızı isteyin, pes etmeyin, kendinizden şüphe duymayın." dedi.

9 yıl aradan sonra Türkiye'de gerçekleşen Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde zafere ulaşarak 7. şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton, zaferin ardından konuştu. Duygusal anlar yaşayan İngiliz pilotun açıklamaları şu şekilde:

"Kelimeleri bulamıyorum. Fabrikadakilere, buradakilere teşekkür ediyorum. Bu takıma katılmasaydım bunu başaramızdım. Devasa, muhteşem oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bana destekleyenlere teşekkürler. Aileme teşekkürler.

Bu bir rüyaydı. Çocukken Formula 1 seyrederdim. Rüyalarımın da ötesinde. Yapamayacağınızı söyleyen hiç kimseyi dinlemeyin. İmkansızı isteyin, pes etmeyin, kendinizden şüphe duymayın. Zor bir hafta sonu olacaktı, biliyordum. Geride olduğumuzu biliyorduk. En iyisini yaptık. Çok şey öğrendik. Hiçbir şekilde oyun oynamıyoruz, uğraşıyoruz. Gelişmeye devam ediyoruz. İleri gitmek için çalışıyoruz. Kusursuz olamazsınız."

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