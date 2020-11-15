15 Kasım 2020, Pazar

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Lewis Hamilton'dan şampiyonluk sonrası duygusal açıklama!

Hamilton'dan şampiyonluk sonrası duygusal açıklama!
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Giriş Tarihi: 15.11.2020

Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan 'sini kazanarak 7. şampiyonluğunu elde eden ve Ferrari'nin efsane pilotu 'in rekoruna ortak olan Mercedes pilotu , zaferin ardından konuştu. İngiliz pilot, "Bu bir rüyaydı. Çocukken Formula 1 seyrederdim. Rüyalarımın da ötesinde. Yapamayacağınızı söyleyen hiç kimseyi dinlemeyin. İmkansızı isteyin, pes etmeyin, kendinizden şüphe duymayın." dedi.

9 yıl aradan sonra 'de gerçekleşen Formula 1 'sinde zafere ulaşarak 7. şampiyonluğunu kazanan , zaferin ardından konuştu. Duygusal anlar yaşayan İngiliz pilotun açıklamaları şu şekilde:

"Kelimeleri bulamıyorum. Fabrikadakilere, buradakilere teşekkür ediyorum. Bu takıma katılmasaydım bunu başaramızdım. Devasa, muhteşem oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bana destekleyenlere teşekkürler. Aileme teşekkürler.

Bu bir rüyaydı. Çocukken Formula 1 seyrederdim. Rüyalarımın da ötesinde. Yapamayacağınızı söyleyen hiç kimseyi dinlemeyin. İmkansızı isteyin, pes etmeyin, kendinizden şüphe duymayın. Zor bir hafta sonu olacaktı, biliyordum. Geride olduğumuzu biliyorduk. En iyisini yaptık. Çok şey öğrendik. Hiçbir şekilde oyun oynamıyoruz, uğraşıyoruz. Gelişmeye devam ediyoruz. İleri gitmek için çalışıyoruz. Kusursuz olamazsınız."

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