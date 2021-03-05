05 Mart 2021, Cuma

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Giovanni Guidetti ile 4 yıllık sözleşme uzattı

Guidetti'den 4 yıllık imza!
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Giriş Tarihi: 05.03.2021

, ile 4 yıllık sözleşme uzatıldığını açıkladı. Tecrübeli hoca yapmış olduğu değerlendirmede "A Milli Kadın Voleybol Takımı için bu görevi sürdürecek olmaktan gerçekten çok onur duyuyorum. Şu anda sahip olduğum her şeyi bana verdi, bu yüzden ben de Türkiye için sahip olduğum her şeyi, özveriyi vermek istiyorum." dedi.

'nın başında yakaladığı ivme ile ve 'nde ikincilik yaşayan, ardından 2020 Tokyo 'na katılma başarısı gösteren İtalyan başantrenör ; 4 yıl daha ay-yıldızlılarda görev yapacak.

ÜSTÜNDAĞ: GİOVANNİ ARTIK BİZDEN BİRİ

Milli takımla birlikte sayısız başarıya imza atan Guidetti ile 4 yıl daha devam edecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Başkanı ; "Guidetti, Sultanlarımızla birlikte çok kıymetli işler yapıyor. Bugün imzaladığımız sözleşmeyle de 'yla yola devam edeceğini resmi olarak açıklıyoruz. Bu güzel gelişmenin adına hayırlı olmasını diliyorum. , geride bıraktığımız dönemde Guidetti yönetiminde başarılı bir tablo sergiledi. Avrupa ikinciliği, Milletler Ligi ikinciliği ve dördüncülüğü, Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı, dünya sıralamasında beşincilik gibi önemli başarılar elde etti. Türk voleybolundaki bu gelişmeler, kat ettiğimiz yol, her kademedeki başarılar; bizi daha iyisini yapmak adına her gün motive ediyor. Ben Voleybol Federasyonu Başkanı olarak tüm bunların bir parçası olduğum için çok gurur duyuyorum. İşini layığıyla yapan ve müthiş bir özveriyle çalışan, altyapıyla da yakından ilgilenen ve artık bizden biri olan Giovanni ile 4 yıl daha birlikte olmak da beni çok mutlu ediyor. Eminim ki tüm voleybol camiası da bu gelişmeden çok memnun olacaktır. Hedeflerimiz doğrultusunda tüm hızıyla; disiplinli ve sistemli çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış, Türk voleyboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza, camiamız adına teşekkürlerimi iletiyor; A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile nice başarılar yaşamasını diliyorum" dedi.

GUİDETTİ: BAŞARILARIMIZA BAŞARI KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü ise "İlk olarak Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ'a ve Federasyonumuza bana inandıkları ve güvendikleri için teşekkür ediyorum. Daha sonra birlikte çalıştığım tüm teknik ekibime ve oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Biz demek ki iyi bir iş yaptık ki Başkanımız ve Federasyonumuz bize 4 yıl daha çalışma imkânı verdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı için bu görevi sürdürecek olmaktan gerçekten çok onur duyuyorum. Şu anda sahip olduğum her şeyi bana Türkiye verdi, bu yüzden ben de Türkiye için sahip olduğum her şeyi, özveriyi vermek istiyorum. Voleybol olarak değerlendirmem gerekirse çok heyecanlıyım. Geldiğim günden bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kazandığı ivme ve başarılar beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Her yıl üstüne daha fazlasını katarak büyüyor ve gelişiyoruz. Çok fazla genç yetenek yetişiyor, bir yandan da voleybola ilgi giderek büyüyor. Bu yüzden çok heyecanlıyım, gelecek nesillerde kendimizi geliştirmeye ve başarılarımıza başarı katmaya devam edeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.
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