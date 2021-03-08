Novak Djokovic Roger Federer'in rekorunu kırdı!
Sırp tenisçi Novak Djokovic, tek erkeklerde 311 hafta 1. sırada kalmayı garantiledi ve İsviçreli tenisçi Roger Federer'in rekorunu egale etti.
Avustralya Açık'ta geçen ay yaşadığı şampiyonluğun ardından sıralamada geçen haftayı ilk sırada tamamlamayı garantileyen 33 yaşındaki Djokovic, Federer'in 310 haftalık rekorunu egale etmişti.
Sırp raket, bu hafta da zirveyi bırakmayarak erkeklerdeki rekorun tek sahibi oldu.
Kariyerinde 18 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic'in teniste en uzun süre zirvede kalan sporcu olabilmesi için önünde hala zorlu bir süreç bulunuyor.
Tek kadınlarda Steffi Graf (377 hafta), Martina Navratilova (332 hafta) ve Serena Williams (319 hafta), listede Djokovic'in önünde yer alıyor.
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