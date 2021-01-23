VakıfBank 3-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU)
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında VakıfBank ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Müsabakayı VakıfBank 3-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.
Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş'ı 25-16, 25-14 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başlarken sarı-siyahlılar, teknik molaya 12-9 önde girdi. Mola dönüşü hücumdaki ritmini artıran VakıfBank, Beşiktaş karşısında ilk seti 25-16 almayı başardı.
Hücumdaki etkili performansına ikinci sette de devam eden sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-5 önde girdiği bu seti 25-14 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de Beşiktaş'ın dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-12, karşılaşmayı da 3-0 kazanarak ligdeki galibiyet sayısını 24'e çıkardı. Sultanlar Ligi'nde liderliği sürdüren sarı-siyahlılar, ligin 27. haftasında 8 Şubat Pazartesi günü Eczacıbaşı VitrA'yı, VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.
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