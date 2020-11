VakıfBank'ta Isabelle Haak grubun en iyi oyuncusu seçildi!

CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz VakıfBank C Grubu'nu namağlup olarak tamamladı.

Grupta LKS Lodz ve Mulhouse'u 3-0'la geçen VakıfBank, son maçında da Maritsa Plovdiv'le karşılaştı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Temsilcimizin yıldız isimlerinden Isabelle Haak, grubun "En İyi Performans Gösteren Oyuncusu" seçildi.

The "Top Performance" award 🎖️ for the Pool C goes to: Isabelle Haak 🇸🇪 ( @VakifBankSK )#CEV #EuropeanVolleyball #CLVolleyW #Volleyball pic.twitter.com/HLXn2sISTZ