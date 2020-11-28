VakıfBank'ta Isabelle Haak grubun en iyi oyuncusu seçildi!

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz VakıfBank grupta 3'te 3 yaparak yoluna namağlup devam etti. Temsilcimizin yıldız isimlerinden Isabelle Haak, grubun "En İyi Performans Gösteren Oyuncusu" seçildi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz VakıfBank C Grubu'nu namağlup olarak tamamladı.

Grupta LKS Lodz ve Mulhouse'u 3-0'la geçen VakıfBank, son maçında da Maritsa Plovdiv'le karşılaştı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Temsilcimizin yıldız isimlerinden Isabelle Haak, grubun "En İyi Performans Gösteren Oyuncusu" seçildi.

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