18 Ocak 2021, Pazartesi

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Grekoromen Güreş Milli Takımı Hırvatistan'da şampiyon oldu!

Grekoromen Güreş Milli Takımı şampiyon!
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Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 Giriş Tarihi: 18.01.2021

, Hırvatistan'ın başkenti 'de düzenlenen Uluslararası Zagreb Open Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 8 madalya kazanarak şampiyon oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda, milli güreşçiler ve altın, ve gümüş, , , ve bronz madalya kazandı.

sporcularının organizasyonda aldığı madalyalar şöyle:

Altın madalya: 77 kilo Furkan Bayrak, 130 kilo Osman Yıldırım

Gümüş madalya: 60 kilo Ahmet Uyar, 72 kilo Ahmet Yılmaz

Bronz madalya: 130 kilo Muhammed Hamza Bakır, 67 kilo Hacı Karakuş, 87 kilo Ali Cengiz ve aynı kiloda Doğan Göktaş.

Türkiye zorlu turnuvada 2'si altın, 2'si gümüş, 4'ü bronz olmak üzere 8 madalya aldı.

Milliler topladıkları 122 puanla takım halinde şampiyon olurken, İsveç 108 puanla ikinci, Ukrayna 95 puanla üçüncü sırada yer aldı.

dün de 'nın kentinde düzenlenen 'sinde 6 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon olmuştu. Milliler, iki takım halinde hem Fransa'da hem de Hırvatistan'daki turnuvalarda iki şampiyonluk birden kazandı.

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