Formula 1'in açılış etapları corona virüsü nedeniyle ertelendi
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun açılış etabı Avustralya ile Çin ayağı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni sezonun ilk yarışı 21 Mart'taki Avustralya ve üçüncü yarışı Çin ayaklarının, salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Formula 1 yönetimi, uzun bir aranın ardından geçen yıl yeniden organizasyona ev sahipliği yapan İtalya'daki Imola Pisti'nin de 2021 takviminde yer alacağını duyurdu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun, 28 Mart'ta düzenlenecek Bahreyn Grand Prix'si ile başlaması planlanıyor.
Güncellenen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimi şöyle:
28 Mart: Bahreyn Grand Prix
18 Nisan: İtalya (Imola) Grand Prix
2 Mayıs: Daha sonra belirlenecek
9 Mayıs: İspanya Grand Prix
23 Mayıs: Monaco Grand Prix
6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
13 Haziran: Kanada Grand Prix
27 Haziran: Fransa Grand Prix
4 Temmuz: Avusturya Grand Prix
18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
1 Ağustos: Macaristan Grand Prix
29 Ağustos: Belçika Grand Prix
5 Eylül: Hollanda Grand Prix
12 Eylül: İtalya (Monza) Grand Prix
26 Eylül: Rusya Grand Prix
3 Ekim: Singapur Grand Prix
10 Ekim: Japonya Grand Prix
24 Ekim: ABD Grand Prix
31 Ekim: Meksika Grand Prix
7 Kasım: Brezilya Grand Prix
21 Kasım: Avustralya Grand Prix
5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix
12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
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