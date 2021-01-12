12 Ocak 2021, Salı

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Formula 1'in açılış etapları corona virüsü nedeniyle ertelendi

Formula 1'e corona virüsü engeli!
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

'nda 2021 sezonunun açılış etabı Avustralya ile Çin ayağı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni sezonun ilk yarışı 21 Mart'taki Avustralya ve üçüncü yarışı Çin ayaklarının, salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Formula 1 yönetimi, uzun bir aranın ardından geçen yıl yeniden organizasyona ev sahipliği yapan İtalya'daki Imola Pisti'nin de 2021 takviminde yer alacağını duyurdu.

'nda 2021 sezonunun, 28 Mart'ta düzenlenecek Bahreyn Grand Prix'si ile başlaması planlanıyor.

Güncellenen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimi şöyle:

28 Mart: Bahreyn Grand Prix

18 Nisan: İtalya (Imola) Grand Prix

2 Mayıs: Daha sonra belirlenecek

9 Mayıs: İspanya Grand Prix

23 Mayıs: Monaco Grand Prix

6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

13 Haziran: Kanada Grand Prix

27 Haziran: Fransa Grand Prix

4 Temmuz: Avusturya Grand Prix

18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

1 Ağustos: Macaristan Grand Prix

29 Ağustos: Belçika Grand Prix

5 Eylül: Hollanda Grand Prix

12 Eylül: İtalya (Monza) Grand Prix

26 Eylül: Rusya Grand Prix

3 Ekim: Singapur Grand Prix

10 Ekim: Japonya Grand Prix

24 Ekim: ABD Grand Prix

31 Ekim: Meksika Grand Prix

7 Kasım: Brezilya Grand Prix

21 Kasım: Avustralya Grand Prix

5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix

12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix

Türkiye Grand Prix’si Formula 1’de yılın en iyi yarışı seçildi haberin devamı

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