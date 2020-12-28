28 Aralık 2020, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Formula 1’de yılın en iyi yarışı Türkiye Grand Prix’si seçildi

Türkiye Grand Prix’si Formula 1’de yılın en iyi yarışı seçildi
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.12.2020

Ulaştırma ve ’nın çalışmaları sonrası asfaltı yenilenen 1 pistinde gerçekleşen Formula 1 DHL Turkish 'si global olarak gerçekleştirilen oylamada 2020 yılının en iyi yarışı seçildi.

Türkiye'de 2005-2011 yılları arasında 7 kez düzenlenen Formula 1 DHL Türkiye , 9 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'de, Intercıty 'ta gerçekleşti. Formula 1 yönetiminin 17 yarışlık sezonun ardından başlattığı oylamada, Park'ta düzenlenen yarış, oylamaya katılan taraftarların yüzde 33'ünün oyunu alarak 1. oldu.

Formula 1 pilotlarınca en çok tercih edilen pistlerden biri olan Intercity Park, 5 bin 338 metre uzunluğunda olup, efsanevi 8. virajı ile tanınmakta. Mevcut asfalt 2005 yılında imal edilip; 15 yıl boyunca küçük onarımlardan geçtikten sonra bu yarış için Ulaştırma ve 'nın özverili çalışmaları sonucunda hazır hale getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yarış öncesi yenilenen 1 pistinde incelemede bulunup, bakanlık olarak Formula 1 gibi dünyanın en çok ilgi gören yarışlarından birine ev sahipliği yapmaktan, yarışmaya katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, "Binlerce yıldır medeniyetlere, imparatorluklara başkent olmuş İstanbul'umuz Formula 1'e ev sahibi olmayı fazlasıyla hak etmektedir" açıklamasında bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Federer'den Avustralya Açık kararı Federer'den Avustralya Açık kararı
Eczacıbaşı Beşiktaş'ı rahat mağlup etti Eczacıbaşı Beşiktaş'ı rahat mağlup etti
THY Beşiktaş'ı mağlup etti! THY Beşiktaş'ı mağlup etti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör