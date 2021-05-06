06 Mayıs 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Başkan Erdoğan milli sporcular ile iftarda bir araya geldi!

Başkan Erdoğan milli sporcularla iftar yaptı!
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Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 Giriş Tarihi: 06.05.2021

Başkan , 'de düzenlenen Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftarda bir araya geldi.

Başkan , 'de düzenlenen Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftarda bir araya geldi.

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