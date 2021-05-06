06 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Başkan Erdoğan milli sporcular ile iftarda bir araya geldi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021'de düzenlenen Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftarda bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021'de düzenlenen Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftarda bir araya geldi.
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