12 Aralık 2020, Cumartesi

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Artistik Cimnastik Milli Takımı'mız Avrupa ikincisi oldu

Artistik Cimnastik Milli Takımı'mız Avrupa ikincisi
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finalinde şampiyon olurken, gümüş, ise kazandı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde sporcular, takım olarak ilk sırada yer almak için yarıştı.

Sporcular, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergiledi.

'nı finalde, tecrübeli sporcu ile Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve temsil etti.

Performansların ardından , 248 bin 963 puanla şampiyon oldu. Milli takım, Abdelrahman Elgamal'ın sakatlık nedeniyle bir süre yarış dışı kalmasına rağmen 244 bin 793 puanla gümüş madalyaya uzandı. da 240 bin 393 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.


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